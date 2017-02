Grammy Awards 2017 : tout ce que vous n'avez pas vu à la télé

Tous les regards sur Adele : peu après avoir foulé le tapis rouge dans une magnifique robe olive, la chanteuse cinq fois nominée aux Grammys cette année a enfilé une robe scintillante rouge et noire pour lancer la cérémonie avec une interprétation émouvante de "Hello". Quand le rideau s'est levé et que les lumières se sont baissées, toute la salle s'est lancée dans des applaudissements assourdissants. Après sa chanson, on l'a conduite à l'arrière où elle a embrassé quelques amis avant de se rendre dans les coulisses.

Entrée secrète : Pendant le duo de Carrie Underwood et Keith Urban , Rihanna a été escortée à son siège, au premier rang. Elle a évité de parler de la pluie et du beau temps avec ses voisins et a préféré se concentrer sur l'interprétation du duo country. Voilà une arrivée tardive réussie !

Chance The Rapper a ravi : Le gagnant de la Révélation des Grammy Awards 2017 avait un supporter célèbre en la personne de Katy Perry , qui a sauté de joie quand on a annoncé sa victoire sur les autres nominés, The Chainsmokers , Kelsea Ballerini , Maren Morris et Anderson .Paak .

Salut, maman ! : Pendant que Beyoncé nous offrait une prestation parfaite de plus sur scène, on a vu Blue Ivy Carter danser et frapper des mains pendant la première chanson avant de profiter du reste du medley sur les genoux de son papa, Jay Z . Le duo père-fille rayonnait de fierté en soutenant la future maman et ils ont offert à la Queen Bey une standing ovation. Bravo, Blue !

Accompagnement parfait pour les amoureux : Si les déhanchements de Bruno Mars vous ont fait craquer, vous n'êtes pas seuls. Rashida Jones et son compagnon de la soirée n'ont pas pu s'empêcher de danser et de s'enlacer pendant l'interprétation sensuelle de "That's What I Like".

Entre copines : Chrissy Teigen n'a pas pu s'empêcher d'aller dire à Adele à quel point elle était fan. Elle a couru la voir pendant une coupure pub pour partager un moment avec elle. La mannequin et la chanteuse se faisaient un grand sourire et se tenaient la main et elles se parlaient encore quand la cérémonie a repris.

Ça reste en famille : Quand le présentateur de la soirée, James Corden , a surpris sa maman et son papa en train de flirter avec Heidi Klum et Nick Jonas dans le public, le comédien n'a pas hésité à taquiner ses parents. Après s'être penché pour embrasser la top-modèle sur la joue, Corden a pris la main de son papa et ils ont foulé l'allée bras-dessus bras-dessous pour retrouver sa maman et s'embrasser.

Beyoncé avant tout : en bon mari attentionné, Jay Z a aidé son épouse enceinte à se lever de son siège pour regarder Bruno Mars et The Time rendre hommage à Prince . Vêtue d'une belle robe en paillettes rouges, la lauréate de la soirée s'est déhanchée au rythme de la musique funk. Et Beyoncé avait également tout un entourage à côté d'elle qui l'éventait pour l'aider à ne pas avoir trop chaud et lui brossait les cheveux. Après tout, c'est une déesse.

Mais avec plus de 80 prix à décerner, il est forcé que les caméras ratent certaines choses qui se déroulent au cours de la diffusion en direct. Mais heureusement pour les admirateurs de musique et les fans de culture pop, E! News a carte blanche dans les coulisses de la 59e cérémonie annuelle des Grammy Awards et on vous invite à nous accompagner ! (Cachez votre joie !)

Les Grammy Awards 2017 se sont déroulés dimanche soir en direct du Staples Center au centre-ville de Los Angeles, et entre les looks fantasmagoriques et les lives énergétiques en passant par les surprises du maître de cérémonie, James Corden , cette soirée finira certainement dans les annales.

✕