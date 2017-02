Les stars les mieux habillées des Grammy Award 2017 : Chrissy Teigen, Paris Jackson et bien d'autres !

Prenez par exemple Paris Jackson et sa combinaison rayée Balmain. Elle a prouvé qu'on pouvait compter sur elle sur le tapis rouge et on est impatient de voir ce qu'elle nous réserve à l'avenir. Quant à Kristin Cavallari , sa robe Olima au décolleté plongant est à tomber. Et n'oublions pas Chrissy Teigen , qui joue la carte sexy avec une robe à découpe qui lui va comme un gant.

Quand il s'agit des cérémonies de récompense, il y a certaines règles implicites à suivre. Pour les Oscars, une robe super classique. Pour les Golden Globes, peut-être un costume sexy. Mais en ce qui concerne les Grammy Awards, il n'y a aucune règle. On ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est ce qui fait la beauté de l'événement, non ?

