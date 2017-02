La mère d'Anthony Anderson lui a appris le cunnilingus

Grâce à la "collection très importante de vidéos" de sa mère, l'acteur et ses amis ont appris pas mal de choses. "Elle a mis les vidéos et n'a pas hésité à rentrer dans les détails concernant ce que mes frères, les jeunes femmes et moi, devrions faire, en expliquant ce qu'on voyait."

Anthony Anderson avait "à peine 20 ans" quand sa mère a décidé de lui apprendre à donner du plaisir à une femme. "Je revenais de la fac et on était assis dans le salon, mes amis, leurs copines et moi, ", a-t-il précisé. "Elle a appris non seulement à mes amis, mes potes et moi, mais aussi aux femmes présentes comment s'y prendre."

