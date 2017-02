Pourquoi Justin Timberlake a vraiment quitté 'N Sync

"Si ça l'intéresse vraiment, je pourrais lui enseigner ce qu'il ne faut pas faire," explique le chanteur-acteur (qui est marié à Jessica Biel ) au magazine. "On traverse la vie avec ses propres traumatismes, petits ou grands, et on se dit : « Ce n'est pas si grave. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois être reconnaissant. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. » Mais quand on a son propre enfant, on ouvre les vannes et on se dit : « Non, non, non ! Ce traumatisme de mon enfance m'a vraiment fait du mal ! »"

En ce moment, il hésite entre se concentrer sur sa musique ou la comédie. "Partir en tournée, c'est un cirque. On sort la tente, on fait le concert, on plie la tente et on part pour la prochaine destination. C'est comme Un Jour sans fin", explique-t-il. "Après le 125e concert, on se sent affaibli."

En plus de débuter une carrière solo, Justin a trouvé le succès à Hollywood avec des films comme Alpha Dog, The Social Network, Sexe entre amis, ou encore Players. Mais il ne semble pas avoir de préférence entre les deux activités. "Je fais les deux. J'ai beaucoup d'admiration pour l'âge d'or d'Hollywood, quand les acteurs devaient savoir chanter et danser. Mais je prends des décisions concernant mes projets en suivant mon instinct. Je suis bien content que ça fonctionne parce que je ne sais rien faire d'autre", confesse Justin. "Je ne suis pas doué pour autre chose."

"J'avais l'impression que je me préoccupais plus de la musique que certains autres membres du groupe", explique-t-il. "Je sentais que je voulais faire autre chose en matière de musique et que je devais écouter mon cœur."

Demandez à Lance Bass , JC Chasez , Joey Fatone ou à Chris Kirkpatrick pourquoi Justin Timberlake a quitté 'N Sync au sommet de la carrière du boys band et vous risquez d'obtenir des réponses différentes. Justin Timberlake révèle la sienne dans le numéro du 17 février du Hollywood Reporter. "On faisait une tournée des stades, et j'ai trouvé que tout ça était trop gros. Ça avait commencé comme une bataille de neige et c'était devenu une avalanche", se rappelle l'interprète de "Can't Stop the Feeling!". "Et de plus, je commençais à m'éloigner."

