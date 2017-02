Mahershala Ali plaisante sur le choix du nom de son futur bébé

Dans son discours d'acceptation des SAG Awards, Ali avait les larmes aux yeux en parlant de l'importance de bien se traiter les uns les autres, pour avoir une chance de guérir nos divisions. "Ma mère est pasteur. Je suis musulman. Elle n'a pas sauté de joie quand je l'ai appelée pour lui dire que je m'étais converti il y a 17 ans", a-t-il dit. "Mais aujourd'hui, on a mis ça de côté. Je peux la voir, et elle me voit. On s'aime. Cet amour a grandi. Et le reste, c'est du détail."

En plus de la nomination aux Oscars, Ali était nominé pour un BAFTA. Il a gagné le prix du Meilleur second rôle masculin pour Moonlight aux Critics' Choice Awards et aux Screen Actors Guild Awards.

