Britney Spears dit que l'état de sa nièce Maddie Aldridge "progresse", remercie les fans de leur soutien

La déclaration continue : "Les médecins ont pu retirer le ventilateur aujourd'hui, elle est réveillée et elle parle. Maddie continue de recevoir de l'oxygène, et on la surveille de près, mais il semblerait qu'elle n'ait souffert d'aucun dégât neurologique suite à l'accident."

"Avec son père, sa mère et son beau-père à ses côtés, Maddie a repris connaissance mardi 7 février en milieu de journée. La fille de 8 ans de l'artiste Jamie Lynn Spears a eu un accident de véhicule tout-terrain à leur maison familiale dimanche à Kentwood, en Louisiane. Les ambulanciers l'ont ranimée et elle a été transportée par hélicoptère à un hôpital local. Elle est consciente de son environnement et reconnaît les membres de sa famille qui veillent à ses côtés 24 h sur 24 depuis l'accident."

