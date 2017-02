Christie Brinkley revient dans le numéro maillots de bain de Sports Illustrated avec ses deux filles

"C'était très amusant... Un petit moment de téléréalité", a-t-elle partagé avec Sports Illustrated. "On a toutes notre propre style. Et Sailor est le jeune modèle tout neuf, parfait et sportif. Ma mère est presque... Je la taquine, elle a tellement d'énergie. Elle ne peut pas s'arrêter de bouger. Et je suis encore nouvelle, j'essayais juste de rester concentrée."

La jeune femme de 18 ans a continué : "Ceci est plus qu'un magazine pour moi, et ça l'a toujours été. En devenant une jeune femme, SI m'a montré que tous les corps sont différents et valent d'être célébrés. Merci merci @si_swimsuit de célébrer ma magnifique maman, ma magnifique sœur, moi et TOUTES LES FEMMES !!! J'ai tellement de chance."

"J'ai eu des complexes physiques depuis toujours. J'ai grandi en n'aimant pas mon apparence, et je me suis sentie désavantagée à cause de ça", a partagé Sailor sur Instagram. "Mon corps et moi, on en a bavé. Mais récemment, je me suis sentie libérée. Je suis en forme, je me traite bien, et pour cela, je suis heureuse."

"Oui ! Je suis ravie d'annoncer que je suis de retour dans @si_swimsuit... Je me suis dit qu'avec mes magnifiques filles @alexarayjoel et @sailorbrinkleycook à mes côtés, qui me regardera moi !?", a écrit Christie sur Instagram. "Oh et mes enfants pensent que je marche sur l'eau, alors ne parlons pas du tabouret caché sous la surface."

Le top-modèle légendaire revient dans le magazine, et grâce à un aperçu, on constate qu'elle est plus belle que jamais.

