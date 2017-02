North West saccage sa chambre avec du vernis à ongles violet

North a bien changé depuis ses débuts sur Snapchat, où elle avait peur de l'objectif. Désormais, la petite Nori suit les traces de sa maman, prenant plaisir à poser et dévoilant son assurance. On a découvert qu'elle était une future star des réseaux sociaux quand sa mère et elle ont filmé leur retour de vacances en famille au Costa Rica sur Snapchat.

Nori et Kim avaient déjà fort à faire mardi matin, puisque la petite fille de 3 ans avait décidé de jouer les coiffeuses. La star de E! avait laissé sa fille jouer avec ses cheveux et lui faire une nouvelle "coupe", avec diadème et barrettes géantes. Sans oublier le filtre lapin sur Snapchat.

A video posted by Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) on Feb 7, 2017 at 9:11am PST

