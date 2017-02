Madonna adopte des jumelles de 4 ans du Malawi

Cette année, la fondation a l'intention de construire le premier centre de chirurgie pédiatrique et de soins intensifs du Malawi, le Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care.

La star a également fondé l'organisation Raising Malawi il y a plus de 10 ans, pour lutter contre la pauvreté des orphelinats du pays en construisant des écoles, en améliorant les hôpitaux et en fournissant des ressources aux orphelins et aux enfants pauvres.

Les adoptions au Malawi ne sont pas une première pour Madonna. En plus d'être la mère de Lourdes Leon , 20 ans, et de Rocco Ritchie , 16 ans, elle a adopté David Banda, 11 ans, et sa fille Mercy James , dans le même pays en 2008 et 2009.

D'après The Guardian, les jumelles viennent de l'orphelinat Home of Hope à Mchinji, près de la frontière avec la Zambie, où son fils David vivait avant d'être adopté. Un agent du gouvernement va voyager avec Madonna et les jumelles (prénommées Stella et Esther ) aux États-Unis pour s'assurer que la star possède un foyer adéquat pour elles.

