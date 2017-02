Lady Gaga un peu plus près des étoiles lors de son concert au Super Bowl

Évidemment, qui dit concert de Gaga dit changement de tenue. Alors qu'elle repartait de plus belle avec "Bad Romance", la Maman Monstre a enfilé une tenue de foot U.S. revue et corrigée par elle, avec un haut incrusté de strass porté avec des épaulières et un bas de maillot scintillant.

Les hits ont continué de pleuvoir et Lady Gaga a chanté "Telephone", même si Beyoncé n'a pas fait d'apparition pour l'accompagner sur cette collaboration de 2010. Au lieu de ça, la scène était toute à elle, et Gaga a enchaîné avec "Just Dance", en s'accompagnant avec un synthé en forme de guitare.

Au milieu du crépitement des feux d'artifice, la chanteuse a poursuivi avec son hit "Poker Face", tout en faisant des acrobaties accrochée à deux câbles avant de finalement se poser pour entonner "Born This Way" entourée de danseurs vêtus de tenues futuristes, tandis que la star portait une combinaison métallique avec des bottes assorties. En voyant l'énergie déployée, on se dit que Gaga était effectivement bien "née pour ça".

Ce fut un des seuls moments calmes du concert de la Maman Monstre qui a ensuite sauté du toit pour rejoindre la foule du Super Bowl. Après avoir atterri sur une plateforme au-dessus du public texan, elle a entamé un mix de "Just Dance", "The Edge of Glory" et "Poker Face".

La chanteuse de 30 ans n'a pas fait les choses à moitié en commençant sa performance depuis le toit du stade NRG de Houston avec une interprétation parfaite de "God Bless America" et "This Land Is Your Land". Au-dessus d'elle, des drones ont illuminé le ciel en formant le drapeau américain.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕