Écoutez le duo d’Ariana Grande et de John Legend pour La Belle et la Bête

Le premier extrait du titre a été dévoilé quand la troisième et dernière bande-annonce du film a été diffusée sur ABC pendant la pause pub de The Bachelor, lundi dernier. La BO comprendra les chansons originales d' Howard Ashman et Alan Menken du dessin animé que l'on connaît bien (chantées par tous les acteurs, de Dan Stevens à Emma Watson ), mais également certains titres de la comédie musicale sur Broadway.

"Reprendre un classique primé aux Oscars et aux Grammy n'est pas de la petite bière", a déclaré le producteur Ron Fair dans un communiqué de presse. "Mais avec les deux plus grands chanteurs de notre époque, John Legend et Ariana Grande, nous redonnons vie à cette chanson avec un son moderne/classique qui montre le côté soul et le pouvoir qu'une grande mélodie et de belles paroles peuvent avoir."

Après avoir dévoilé le titre sur Radio Disney jeudi, Walt Disney Records a rendu disponible sur iTunes la reprise par Ariana Grande et John Legend du grand classique chanté à l'origine par Céline Dion et Peabo Bryson (ndlr : "Amour éternel" en français). Quand les fans précommandent la bande originale du film, le single "Beauty and the Beast" est téléchargé instantanément.

