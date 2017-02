Beyoncé pose nue après avoir annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux

Après que Beyoncé a annoncé sa grossesse à ses fans mercredi, sa mère styliste, Tina Knowles , a reposté la photo en écrivant : "WAOUH, je n'ai plus besoin de garder le secret. Je suis si heureuse. Dieu est si bon. Des jumeaux. Merci de tous vos vœux et merveilleux messages. Je vous en suis reconnaissante." Peu après, la sœur de Beyoncé, la chanteuse Solange Knowles , a ajouté des émoticônes à la photo sur son Instagram et a dit qu'elle était une "fière tata".

Beyoncé a annoncé qu'elle attendait des jumeaux en partageant une photo de son ventre rond sur Instagram mercredi après-midi. "Nous voudrions partager notre amour et notre bonheur. Nous sommes bénis doublement", ont dit Beyoncé et Jay Z dans une déclaration commune. "Nous sommes si reconnaissants que notre famille accueille deux membres de plus, et nous vous remercions de vos vœux." Les chanteurs, qui se sont mariés en 2008, sont déjà parents d'une petite fille de 5 ans, Blue Ivy Carter .

