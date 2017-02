Chrissy Teigen pose pour Sports Illustrated Swimsuit pour la première fois depuis qu'elle est maman

La belle a essayé pendant plusieurs années d'avoir un enfant, jusqu'à ce que John Legend et elle aient recours à une FIV pour la petite Luna. Entre deux séances pour le Sports Illustrated Swimsuit 2016, à Zanzibar, elle s'injectait des hormones pour augmenter et améliorer la qualité de ses embryons pendant cette période difficile physiquement et émotionnellement.

"Ça fait longtemps que je n'ai pas fait quoi que ce soit en maillot", explique le mannequin et star de l'émission Lip Sync Battle dans la vidéo, où on la voit porter plusieurs maillots très sexy. "Je n'ai pas fait de séances depuis la naissance du bébé. Mais je sais que [le rédacteur] MJ [Day] et tout le monde à Sports Illustrated va accepter mon corps quoi qu'il arrive et accepter les changements."

