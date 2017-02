Beyoncé est enceinte... de jumeaux !

Dès que les jumeaux seront nés, Blue et Beyoncé formeront un belle équipe pour leur apprendre à poser devant l'objectif. Et espérons que Beyoncé et Jay apprennent aux enfants à se servir d'un micro car ces enfants seront musiciens, c'est garanti !

Blue va être très occupée à être la grande sœur de jumeaux ! Mais on ne doute pas qu'elle y arrivera, vu qu'elle a déjà maîtrisé l'art de contrôler son image. Qu'elle pose aux côtés de sa célèbre maman ou qu'elle soit la star de ses propres photos, Blue sait comment se mettre devant l'objectif. Et comme la Queen Bey, Blue aime aussi contrôler le processus créatif une fois la photo prise ! Solange Knowles a posté une photo adorable de sa nièce portant un ensemble rose flash et des lunettes de soleil Ray-Ban sur Instagram. Et sa #FièreTata a expliqué : Blue "fait ses PROPRES retouches/sélections photo... et elle a raison".

Les jumeaux rejoindront Blue Ivy Carter , le premier enfant de Jay Z et Beyoncé, et si les petits ont droit à une enfance aussi fun et fashion que Blue Ivy, préparez-vous à voir deux des jumeaux les plus stylés d'Hollywood.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕