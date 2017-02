North West ressemble de plus en plus à Kim Kardashian sur ces dernières photos Snapchat

Les sœurs Kardashian ont tout de même pris le temps de faire de la gym pendant ces vacances, et la maman de North a rappelé à ses fans qu'elle était de retour et plus en forme que jamais. Dans une vidéo postée sur Snapchat, après avoir motivé Khloé, Kim s'est filmée dans la glace en disant : "J'ai pas l'air super maigre, les amis ?!"

North était entourée de son frère Saint , de ses cousins Mason , Penelope et Reign , et de King Cairo , le fils de Tyga. Chaque enfant est apparu plusieurs fois sur les réseaux sociaux ce week-end et semblait s'éclater en famille.

Kim, Kanye et North semblaient heureux de rentrer à la maison après des vacances mémorables. Kourtney Kardashian , Kylie Jenner , Kris Jenner , Corey Gamble , Scott Disick et Tyga ont tous participé au voyage, avec au programme balades en hélico, performances traditionnelles, piscine et beaucoup de photos.

Le célèbre duo mère-fille a décidé d'utiliser son réseau social préféré lundi en rentrant en avion d'un séjour en famille au Costa Rica, et le résultat est parfait. La petite fille, qui a maintenant 3 ans et demi, ressemble de plus en plus à sa maman alors qu'elle pose avec Kim en utilisant le "filtre chien".

