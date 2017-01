Les tribus modes des SAG Awards : des rayures, des touches féériques et du rose à gogo !

Telles étaient les petites robes noires de dimanche soir. Amy Adams et Sarah Paulson , Kathryn Hahn et Octavia Spencer ont toutes choisi des silhouettes incroyablement sophistiquées, et du fait de leur nature noire, les tenues étaient d'autant plus attrayantes et sensuelles.

Admirez les détails féériques des somptueuses robes Marchesa et Reem Acra de Kaley Cuoco et Taraji P. Henson ! Nombreuses étaient les tenues de dimanche soir à avoir un côté délicat, ultra-féminin (dont celles de Kirsten Dunst et Emily Blunt ).

Les rayures sont classiques. Un point, c'est tout. Mais on ne les voit pas pour autant à chaque cérémonie de récompenses, à part pour les rayures fines. Michelle Williams , Naomi Harris et Michelle Dockery ont toutes choisi de s'en tenir à des rayures verticales tandis que Yara Shahidi a opté pour une robe Naeem Khan plus fun aux rayures verticales, horizontales et obliques.

Il y a eu beaucoup de jaune aux Golden Globes de cette année , mais ça faisait longtemps que l'on n'avait pas vu autant de rose ! Des stars comme Sophia Bush et Cara Buono de Stranger Things portaient un ton foncé de la couleur tandis que Maisie Williams et Yael Stone de la série Orange Is the New Black ont choisi une approche plus douce. Quel qu'ait été le ton, c'était la vie en rose.

