David Beckham partage des détails intimes sur sa vie avec Victoria Beckham : "On reste ensemble parce qu'on s'aime"

Et pour ceux qui penseraient qu'ils sont encore ensemble pour d'autres raisons que l'amour, qu'ils se ravisent. "Est-ce qu'on reste ensemble pour ce qu'on représente ? Bien sûr que non", a précisé David. "On reste ensemble parce qu'on s'aime et parce qu'on a quatre enfants incroyables."

"On a des parents très forts et ils nous ont enseigné de bonnes valeurs. Bien sûr, on peut commettre des erreurs et on sait tous qu'un mariage connaît des moments difficiles. Il faut savoir les traverser", a-t-il précisé. "On a fait face à des moments ardus. Mais on se connaît mieux que n'importe qui. Et on parle."

En y repensant, David a expliqué qu'il y avait une raison à ce mariage grandiloquent. "C'était ce qui se faisait à l'époque", a-t-il dit en rigolant. "On a renoué nos vœux depuis. C'était beaucoup plus intime, avec seulement six personnes."

Le mariage extravagant du couple est une des unions célèbres les plus coûteuses de tous les temps. Ils ont été traités comme des rois, d'autant plus qu'ils se sont mariés dans un château à Dublin ! Victoria et David ont joué au roi et à la reine, assis sur des trônes en velours rouge toute la soirée. Victoria portait une robe près du corps couleur ivoire avec une traîne de 6 mètres de long et une couronne en or incrustée de diamants. Leurs 250 invités ont été accueillis par des trompettes, Elton John a chanté pour eux et un feu d'artifice a couronné la soirée.

"On avait l'habitude de rester dans le parking pour discuter", a expliqué David à propos de leurs premiers rendez-vous. "On s'embrassait, bien sûr, et on passait du temps ensemble."

L'ex-champion de foot a évoqué sa vie avec sa femme et leurs "incroyables" enfants, Harper , Brooklyn , Romeo et Cruz , au cours d'une rare interview dans l'émission Desert Island Discs sur BBC Radio 4. Alors qu'il discutait du début de leur relation, David a admis que le manager de Posh Spice était très protecteur à l'époque et ne souhaitait pas que leur relation soit rendue publique.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕