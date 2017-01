Personne n'a été plus content de gagner un SAG Award que les actrices des Figures de l'ombre

Et pour finir, la dernière étape consiste à se lâcher. C'est là que toutes vos émotions enfouies au fond de vous ont l'occasion de ressortir. La joie ! La tristesse ! La fierté ! L'espoir. Ceux qui traversent cette étape se mettront à pleurer, à rire, ils acquiesceront tellement qu'on aura peur qu'ils attrapent un torticolis et ils crieront si fort une phrase accrocheuse qui inspirera tellement de gens qu'elle méritera une standing-ovation et une place dans le musée des GIFs les plus mémorables de l'histoire.

. @TheRealTaraji on Hidden Figures: "This story is about what happens when we put our differences aside" https://t.co/GbdAsb8jYb #SAGawards pic.twitter.com/G6P23iY3nn

Puis, il y a l'étape "Zut, il faut qu'on se tienne devant tous ces gens sur scène maintenant, non ?". Cette étape est généralement caractérisée par des sentiments de panique, une prise de conscience que tous les regards sont figés sur vous et cet adorable visage que fait Octavia Spencer.

Puis, elles ont traversé l'étape du trou noir, dans laquelle vous êtes tellement contents de ce qui s'est passé (et de ce qui va se passer) que vous perdez tout contrôle de votre corps et de vos expressions et vous n'arrivez pas à vous rappeler ce qui vient de se passer, même si on vous offre un million de dollars pour le faire. Regardez Taraji P. Henson illuminer la scène de sa présence ci-dessous.

What a night for the @HiddenFigures cast! #sagawards pic.twitter.com/2fZarPy4Pz

Au départ, les actrices étaient dans le déni. Elles n'arrivaient pas à croire qu'elles avaient battu les acteurs de Moonlight et Manchester by the Sea et Captain Fantastic et Fences. Elles sont carrément tombées à la renverse.

Pour clôturer la cérémonie des SAG Awards 2107 , les acteur des Figures de l'ombre ont remporté le prix de la Meilleure distribution. Et après l'horreur des Golden Globes et cette bourde de Jenna Bush Hager, il était grand temps. Alors que la salle a applaudi en chœur quand le titre du film a été annoncé, personne n'a été plus enthousiaste que les actrices du film de cette victoire. On peut même s'avancer à dire que leur réaction ne sera jamais égalée.

