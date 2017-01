Julia Louis-Dreyfus de Veep obtient un second prix aux SAG Awards comme Meilleure actrice dans une série comique

"Je veux que vous sachiez tous que je suis la fille d'un immigrant. Mon père a fui les persécutions religieuses dans une France occupée par les nazis, je suis une patriote et j'aime mon pays", a-t-elle dit. "Et c'est parce que j'aime ce pays que je suis horrifiée par ses défauts. Et cette interdiction des immigrés est un défaut, et c'est anti-américain."

L'actrice de la série Veep a battu ses consœurs Jane Fonda (Grace et Frankie), Lily Tomlin (Grace et Frankie), Uzo Aduba (Orange Is the New Black) et Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt) pour décrocher son deuxième trophée de Meilleure atrice dans une série comique pour son rôle de Selina Meyer dans la série à succès de HBO aux SAG Awards 2017.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕