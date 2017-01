Winona Ryder, Taraji P. Henson, ou encore Courtney B. Vance réagissent au discours de David Harbour aux SAG Awards

David Harbour a poursuivi : "Nous qui jouons dans Stranger Things, des personnages du fin fond des États-Unis en 1983, nous repousserons les tyrans. Nous protègerons les bêtes curieuses, les parias, ceux qui ont perdu espoir. Nous dépasserons les mensonges. Nous traquerons les monstres, et quand nous serons perdus face à l'hypocrisie et la violence gratuite de certains individus et institutions, comme Jim Hopper, nous filerons des coups de poing à quelques personnes quand elles essaient de détruire les faibles, les sans voix et les laissés pour compte et nous le ferons avec notre âme, notre cœur et dans la joie."

Plus le discours durait et plus les stars, comme Taraji P. Henson , ont commencé à l'applaudir.

Après avoir remercié le diffuseur de la série, David a déclaré : "Je voudrais dire qu'au regard de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est difficile de célébrer la série déjà très appréciée Stranger Things, mais cette récompense invite à prendre au sérieux son art et à croire que la comédie peut changer le monde. C'est une invitation de la part des autres artisans de notre profession à aller plus loin et à se battre contre la peur, le nombrilisme, l'exclusion, à cultiver une approche plus empathique et compréhensive de la société, en mettant en avant des vérités personnelles qui nous rappellent que certains peuvent se sentir brisés, effrayés et fatigués, mais qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes unis, nous sommes tous des êtres humains, et nous sommes tous ensemble dans cette grande aventure horrible, douloureuse, joyeuse, excitante et mystérieuse qu'est la vie."

