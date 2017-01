Les affiches des personnages de La Belle et la Bête ont droit au traitement Poudlard

Josh Gad est Le Fou, l'acolyte de Gaston. Il a un sourire diabolique et une tenue similaire à son alter ego du dessin animé, mais certaines couleurs sont inversées : une veste marron chocolat avec boutons dorés, un gilet à boutons marron plus foncé, et une cravate rouge nouée comme un nœud papillon.

Kevin Kline apparaît dans le rôle du père de Belle, Maurice. Il a un look plus sophistiqué que son alter ego du dessin animé de 1991, avec une veste bleu marine par-dessus un gilet marin et une chemise blanche.

A video posted by Disney (@disney) on Jan 26, 2017 at 9:16am PST

✕