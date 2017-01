C'est officiel : Nina Dobrev sera de retour pour l'épisode finale de Vampire Diaries

Nina a annoncé qu'elle quittait la série après six saisons dans un hommage touchant à la série : "J'ai toujours su que je voulais que l'histoire d'Elena soit une aventure de six saisons, et durant ces six années, j'ai eu l'aventure de toute une vie. J'ai été humaine, vampire, Doppelgänger, immortelle folle, Doppelgänger faisant semblant d'être humaine, humaine faisant semblant d'être un Doppelgänger. J'ai été kidnappée, tuée, ressuscitée, torturée, maudite, déterrée, morte, mort-vivante, et il y a encore tant à vivre avant l'épisode final en mai. Elena est tombée amoureuse non pas une fois, mais deux fois, avec deux âmes sœurs épiques, et moi-même, je me suis fait les meilleurs amis que j'aurai jamais, et je me suis trouvé une famille que j'aimerai à jamais."

A photo posted by Nina Dobrev (@ninadobrev) on Jan 26, 2017 at 9:19am PST

La photo révélait le titre de l'épisode final, "I Was Feeling Epic", et le fait que les cocréateurs, Julie Plec et Kevin Williamson , ont écrit le dernier épisode de la série ensemble, avec Plec comme réalisatrice. Et oui, on commence déjà à être très tristes de devoir dire adieu à Mystic Falls.

