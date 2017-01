Tim Daly se casse les deux jambes en skiant à Sundance

Leoni et Duchovny ont été mariés pendant 17 ans et ont un fils et une fille. Daly a aussi deux enfants d'un mariage précédent.

LES HUMAINS !!! Je me suis cassé la cheville droite et le genou gauche en skiant. Simultanément ! Je suis doué, non ? Je vais bien.

HUMANS!!! Broke my right ankle and left knee skiing. Simultaneously! How's that for talent? I'm all good.

Daly joue aux côtés de Téa Leoni dans la série de CBS. Il joue Henry McCord, chef d'une unité d'analystes spéciale et mari d'Elizabeth McCord, jouée par Leoni, qui est secrétaire d'État dans la série. En plus de jouer des époux au petit écran, Leoni et Daly sont un couple dans la vraie vie.

