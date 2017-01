Scarlett Johansson et Romain Dauriac rompent après deux ans de mariage

"Quand on est dans une relation avec quelqu'un, il faut parler la langue qui est la plus facile pour faire passer ses idées le plus vite possible, pour pouvoir argumenter son point de vue", avait-elle dit en plaisantant.

Après le mariage, Scarlett et Romain ont partagé leur vie avec leur bébé entre leurs deux villes natales, Paris et New York. Dans une interview de 2016 avec Cosmopolitan, la star de Ghost in the Shell a dit que s'installer à Paris avait été la meilleure décision de sa vie.

Johansson et Dauriac ont gardé leur relation très privée depuis l'annonce de leur histoire en 2012. Un an plus tard, E! News a confirmé que le collectionneur d'art français l'avait demandée en mariage avec une bague art déco vintage.

