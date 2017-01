Andrew Garfield parle des nominations aux Oscars, du come-back de Mel Gibson et de qui il embrassera durant la cérémonie

"J'adore Mel", nous a avoué Andrew. "J'ai beaucoup d'amour et de fierté pour lui, non seulement en tant qu'artiste et réalisateur mais aussi en tant qu'homme et ami. C'est une bonne chose que l'Académie ait reconnu son travail. C'est vraiment mérité, mais c'est aussi le signe que le travail qu'il a fait sur lui-même, dans sa vie et avec ses proches est enfin reconnu à l'extérieur. Il ne va pas disparaître. Il attend ça depuis un moment."

Le succès de Tu ne tueras point est vu par beaucoup comme le vrai come-back de Mel Gibson et son retour en grâce à Hollywood. En plus de la nomination d'Andrew, le film en a décroché cinq autres, dont Meilleur film et Meilleur réalisateur.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕