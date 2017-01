Un an après #OscarsSiBlancs, voilà comment l'Académie a réagi avec les nominations aux Oscars 2017

"Pendant bien trop longtemps, on nous a montré des films qui reflètent des gens de couleur brisés", a-t-elle continué. "Si vous regardez les lauréates afro-américaines en tant que Meilleure actrice et Meilleur second rôle féminin, ces femmes, comme Halle Berry dans À l'ombre de la haine, jouaient des personnages brisés. Désormais, on voit des personnages forts et accomplis, comme les femmes des Figures de l'ombre."

Mais April Reign , l'auteure et créatrice de cet inoubliable hashtag, pense tout de même qu'il reste du travail à faire. "Les films de cette année reflètent l'expérience noire, mais j'attends encore des films qui reflètent l'expérience latino, une comédie romantique avec deux personnages LGBTQ, un film de super-héros avec un personnage handicapé ou différent", a-t-elle dit à Hollywood Reporter . "On a vu un pas en arrière avec l'expérience asio-américaine et les cultures du Pacifique avec des films comme Ghost in the Shell ou avec Tilda Swinton dans Doctor Strange. Il y a encore du boulot pour #OscarsSiBlancs. La lutte n'est pas finie, mais aujourd'hui, c'était un pas dans la bonne direction."

Moonlight, Lion, Fences et Les Figures de l'ombre ont tous des distributions de couleur, et chacun de ces films sera en lice dans la catégorie Meilleur film. (Ils sont en compétition avec La La Land, Premier contact, Manchester by the Sea, Comancheria et Tu ne tueras point.) L'an dernier, les films dans la catégorie Meilleur film étaient The Big Short : le Casse du siècle, Le Pont des espions, Brooklyn, The Revenant, Room, Spotlight, Seul sur Mars et Mad Max: Fury Road.

Même si La La Land a reçu le plus de nominations cette année , 14 pour être précis, comme Titanic et Eve, soit le plus de nominations pour un film de tous les temps, c'est la diversité des nominations qui est remarquable. Sept personnes de couleur étaient parmi les 20 acteurs nominés, y compris le nominé comme Meilleur acteur Denzel Washington , pour Fences, et la nominée comme Meilleure actrice Ruth Negga , pour Loving.

