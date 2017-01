W. Bruce Cameron, l'auteur de "Mes vies de chien", s'élève contre une vidéo controversée

Amblin Entertainment, la société de production de Mes vies de chien, a expliqué que son équipe "a suivi un protocole très rigoureux pour fournir un environnement éthique et sûr pour les animaux" et qu'elle continuerait de vérifier les circonstances montrées dans la vidéo montée." Hercules, a ajouté Amblin, est "heureux et en bonne santé".

Lasse Hallström , le réalisateur de Mes vies de chien, les acteurs KJ Apa et Josh Gad , et le producteur Gavin Polone avaient précédemment expliqué qu'ils se sentaient "secoués et tristes" concernant ce qui s'était passé. Le tapis rouge et la tournée promotionnelle du film ont été annulés.

"J'ai demandé une explication au studio et on m'a assuré qu'il revoit chaque image des rushes de cette fameuse journée de tournage et interroge les personnes qui étaient présentes. (Je ne l'étais pas.)", a-t-il écrit.

"Sur un film dont le mantra était la sécurité et le bien-être des chiens, des erreurs ont été commises, et tout doit être fait pour s'assurer qu'elles ne se répètent pas. Mais si American Humane certifie qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage du film, c'est parce qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage du film", a écrit W. Bruce Cameron. "Je suis pour le sauvetage des animaux et je suis fier des valeurs véhiculées par Mes vies de chien."

"Je n'ai pas non plus aimé quand Hercules a eu brièvement la tête sous l'eau, mais il y avait un plongeur et un dresseur dans la piscine pour le protéger", a-t-il écrit. "Il adore l'eau, il n'était pas en danger, et ça ne l'a pas traumatisé."

"J'ai depuis vu des images de la journée en question, quand je n'étais pas là, qui brossent un portrait très différent", a-t-il poursuivi. "Le commentaire écrit accompagnant la vidéo montée représente mal ce qui s'est passé. Le chien n'était pas terrorisé et n'a pas été jeté dans l'eau. J'ai vu des séquences d'Hercules plus tôt dans la journée en train de sauter dans la piscine. Quand on lui a demandé de faire la cascade de l'autre côté de la piscine, ce à quoi il n'était pas habitué, il a rechigné à le faire. L'erreur a été d'essayer de tremper le chien dans l'eau pour lui montrer que tout allait bien. L'eau n'était pas un problème pour lui, c'était l'emplacement, et le chien a fait la cascade avec plaisir quand il a pu la faire à l'endroit originel."

