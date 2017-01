Chrissy Teigen est fière de ses vergetures : "J'adore leur dessin, et elles sont si douces"

"On réalise qu'il faut se donner du temps et comprendre qu'on a accouché d'un bébé et que ça a pris du temps de prendre du poids, qu'il ne va pas partir comme ça, et que c'est normal", expliquait-elle à E! News en juillet 2016. "Il ne faut pas se précipiter pour essayer de tout perdre. Tout va bien. Profitez de votre bébé. Ne vous rendez pas folle."

"J'ai ces applis, Facetune et Photoshop, et je n'ai plus envie de les utiliser, et je ne le ferai plus, parce que je trouve qu'on oublie à quoi ressemblent les gens normaux aujourd'hui", avait-elle expliqué lors du Meredith Vieira Show à l'époque.

I do not post stretchies for the praise. I post it because the wine also I like the pattern and they're so soft

When I drink wine I say "whatevs" and sober Chrissy doesn't like it

Le lendemain matin, la co-présentatrice de Lip Sync Battle est retournée sur le réseau social pour clarifier le fait que si elle aime ses vergetures, vous n'êtes obligés de les aimer. "Je ne poste pas de photo de mes vergetures pour la gloire", a-t-elle expliquée. "Je les montre à cause du vin, et aussi parce que j'adore leur dessin, et elles sont si douces."

