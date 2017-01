Ellen DeGeneres revient sur ses 10 années avec les Obama, danses et canulars compris

Barack Obama a même mentionné Ellen lors de sa dernière conférence de presse à la Maison-Blanche mercredi. "Quand j'ai remis la médaille présidentielle de la liberté à Ellen, je pensais ce que j'ai dit. Quelqu'un d'aussi bon et d'aussi sympathique qui est entré dans nos foyers dans tout le pays, qui a changé les comportements." Il a ajouté : "Et ça n'a pas été une mince affaire pour elle, et c'est juste un petit exemple de ce qui se passait dans nos communautés à travers le pays." En réponse, Ellen a tweeté : "@POTUS je suis honorée que vous ayez mentionné mon nom au cours de votre dernière conférence de presse. Je ne manquerai pas de vous mentionner pour ma dernière émission."

Se référant au film Le monde de Némo, il a ajouté qu'Ellen "a montré qu'une seule personne peut rendre le monde plus amusant, plus ouvert, plus aimant, à condition de continuer à nager".

"Au cours d'une carrière de plus de 30 ans, Ellen DeGeneres nous a remonté le moral en nous apportant de la joie en tant qu'humoriste de stand-up, qu'actrice et que star de la télé", a poursuivi le président américain. "À un moment charnière, son courage et sa sincérité ont changé le cœur et l'esprit de millions d'Américains, accélérant le désir constant d'égalité et de reconnaissance des autres de cette nation."

Neuf mois plus tard, le président sortant a remis à l'animatrice la médaille présidentielle de la liberté. "C'est facile d'oublier aujourd'hui, après tant de progrès et le mariage pour tous devenu une réalité légale, combien il a fallu du courage à Ellen pour faire son coming-out sur une des scènes les plus publiques il y a près de 20 ans, combien c'était important", a-t-il commencé. "Pas seulement pour la communauté LGBT mais pour nous tous."

"Personne n'a eu plus d'influence que vous sur les cœurs et les esprits. Les comportements ont changé et la loi a suivi, mais tout a commencé avec des gens comme vous. Et maintenant, après avoir été président pendant sept ans, et après avoir accompli beaucoup de choses, vu du progrès et constaté l'incroyable ténacité du peuple américain, je suis confiant pour l'Amérique", assurait Barack Obama à Ellen en février 2016. "Je suis aussi enthousiaste que je l'étais le premier jour."

Donc, pour son dernier jour en tant que président des États-Unis, elle a décidé de se remémorer les 10 années d'interviews qu'elle a faites avec Barack Obama et sa femme, Michelle Obama . "Je veux le remercier personnellement d'avoir changé ma vie. Je suis une femme mariée grâce à lui, et ma femme aussi", a-t-elle déclaré, en référence à l'actrice Portia De Rossi qu'elle a épousée en août 2008. "Son courage et sa compassion ont permis l'égalité pour tous. Il nous a fait aller de l'avant et a fait plus en huit ans que je n'aurais jamais espéré. Je l'adore. J'adore Michelle."

