Miguel Ferrer de NCIS : Los Angeles vient de mourir à 61 ans

"Aujourd'hui, l'histoire va voir de grands changements dans le monde, qui éclipseront pour beaucoup la disparition de Miguel Ferrer des suites d'un long combat contre un cancer de la gorge. Mais pas pour sa famille. Miguel a rendu le monde plus coloré et plus amusant, et son décès est ressenti de façon si profonde par notre famille que les événements du jour, (aussi monumentaux soient-ils), paraissent bien pâles en comparaison. Nous t'aimons, Miguel. Et nous t'aimerons toujours."

Miguel Ferrer est décédé paisiblement chez lui jeudi. Il avait 61 ans. L'acteur, qui se battait contre un cancer, était entouré de ses proches et de ses amis, dont sa femme, Lori , ses fils, Lukas et Rafi , ainsi que ses frères et sœurs.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕