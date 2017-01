Ariana Grande raillée après avoir dit être "la personne de 23 ans la plus bosseuse"

A video posted by Ariana Grande (@arianagrande) on Sep 28, 2013 at 12:49am PDT

"Vous êtes en train de dire que si on a un certain look, vous avez le droit de nous prendre", a-t-elle poursuivi. "Mais ce n'est pas le cas !!! C'est notre droit de nous exprimer."

"Fourres bien ?" a écrit la chanteuse. "Pu**** ! Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certains d'entre vous, mais je me suis sentie mal et objectifiée. J'étais assise juste là quand il l'a dit. (?) Je suis très silencieuse et blessée depuis. Des trucs comme ça arrivent tout le temps, et ce genre de moments contribue au fait que les femmes ont peur et ne se sentent pas à leur place. Je ne suis pas un morceau de viande qu'un homme utilise pour son plaisir."

"J'ai réagi d'une manière qui n'était pas utile, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ne reflétait pas qui je suis", avait-elle expliqué. "Je m'excuse de mon comportement et des mots employés. En voyant combien ça la fout mal quand on se comporte d'une certaine manière, ça ne donne pas envie de recommencer. Mais c'est une bonne leçon."

Le donutgate : son plus gros scandale a eu lieu en 2015. La pop star a créé une polémique après qu' une vidéo a fait surface, filmée pendant le week-end du 4 juillet où on la voyait avec Ricky Alvarez , son danseur et copain de l'époque, en train de lécher des donuts dans une vitrine. Ariana ajoutait ensuite : "Je hais les Américains. Je hais l'Amérique."

