L'épisode d'Urban Myths où Joseph Fiennes incarne Michael Jackson annulé pour cause de polémique

"J'ai lutté à propos du choix du casting et des producteurs, j'étais troublé et choqué quant aux réactions possibles", a expliqué l'acteur. "Et je connaissais l'aspect sensible du sujet, surtout pour les fans et la famille de Michael. Cela ne remet pas en cause qui il était."

L'épisode, qui devait être diffusé le 19 janvier, était centré autour du supposé voyage en voiture de Michael de New York à Los Angeles avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando suite aux attentats du 11 septembre. Stockard Channing devait jouer l'actrice et Brian Cox , l'acteur.

Des images de Joseph Fiennes grimé en roi de la pop ont fait surface la semaine dernière et ont instantanément créé le buzz. Paris Jackson et Taj Jackson se sont immédiatement exprimés contre le portrait du chanteur par l'acteur et ont exprimé leur dégoût dans le choix du casting.

