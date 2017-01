Les stars émues aux larmes par le discours de Meryl Streep aux Golden Globes 2017

Magnificent Meryl, bravo!! You were brilliant. I have never admired you more!

Meryl Streep changes the world by waking us up with a kiss on the forehead

She has never been more graceful than tonight, nearly w/out voice, her voice has never been so strong. TY Meryl Streep. #GoldenGlobes

Wondrous and much needed speech by Meryl Streep.

Everything she said. Thank you #MerylStreep for you work and everything you said tonight. #empathy #GoldenGlobes

Meryl Streep giving an epic and powerful speech at the #GoldenGlobes . ??????

There has never been anyone like Meryl Streep. I love her. #GoldenGlobes

find someone who looks at you the way literally everyone looks at meryl streep pic.twitter.com/ClnOwFsX02

Les caméras des Golden Globes ont montré la réaction de l'assistance, et on a découvert plusieurs personnalités avec les larmes aux yeux et observant avec admiration la grande actrice.

L'actrice, qui recevait pour l'occasion le prix Cecil B. DeMille, est montée chercher son trophée et en a profité pour prononcer un discours à charge contre le futur président des États-Unis, Donald Trump , et sa tendance à prendre les étrangers pour cible. Meryl a défendu la presse, Hollywood et les immigrants, et a même fait appel à la mémoire de Carrie Fisher pour terminer son allocution. "Comme mon amie, la regrettée princesse Leia, m'a dit : « Ramasse ton cœur brisé et fais-en de l'art »", a-t-elle conclu.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

Yes!

Yes!

Yes!

Yes!

Ja !

Yes!

Oui!

Yes!

Sim!

Yes!

¡Si!

Yes!

✕