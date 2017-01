Les longues scènes d'amour entre Ben Affleck et Sienna Miller se terminent en larmes

Quand Maria Menounos a rencontré Ben Affleck et sa co-star Chris Messina , l'acteur/réalisateur a donné sa vision des choses. "On recommençait, comme pour n'importe quelle autre scène. Vous commencez la scène, vous la terminez, puis vous recommencez depuis le début. Sienna pensait que j'essayais de me prendre pour un champion du monde, et que ça ne s'arrêtait jamais", a dit en plaisantant Ben. "Je continuais, je continuais, je continuais, encore et encore. Elle a commencé à rigoler et j'ai dit : « Rire n'est pas vraiment la réponse que j'essaie d'obtenir. » Et elle : « Combien de temps peux-tu durer ? Tu es Superman ! »"

À un moment, Ben a demandé à Robert Richardson , son directeur de la photo, de "continuer à tourner" pour qu'ils puissent filmer la même scène d'amour "plusieurs fois" sans avoir à s'arrêter. "Je me suis dit : « Bon, Joe Coughlin est à l'évidence très performant. » C'est arrivé trois fois, et au bout de la troisième fois, j'ai [fini par dire] : « Tu te fous de moi ? »", explique en rigolant l'actrice de 35 ans. "Et j'ai ajouté : « Je ne sais pas ce que tu essaies de dire aux gens, Ben, à propos de tes exploits sexuels... tes capacités. »"

Ce fut une expérience très inhabituelle pour les deux acteurs, puisque Ben en tant que réalisateur devait donner des indications de jeu à Sienna, tout en essayant de la décontracter pour ces scènes difficiles à tourner. "C'était hilarant", a expliqué l'actrice à Maria Menounos de E! News ce week-end. "Ben et moi, on est comme frère et sœur, Dieu merci, donc il n'y avait pas de malaise. Il y avait beaucoup de gloussements stupides. Il est très pro, pas moi, mais lui oui. Dans ce contexte, la scène a été cool."

