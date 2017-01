Viola Davis, John Legend, Ryan Reynolds et d'autres fêtent les Golden Globes 2017 : tout sur les afters

Sophia Stallone , Sistine Stallone et Scarlet Stallone — les trois Miss Golden Globe de cette année — ont posé avec leur papa célèbre, Sylvester Stallone , à la soirée InStyle et Warner Bros. et le résultat est sensationnel.

Habillés en vêtements de créateurs, des couples comme Chrissy Teigen et John Legend ou Matt Damon et Luciana Barroso ont profité de leur soirée sans les enfants, tandis que les gagnants de la soirée comme Viola Davis de Fences et Tracee Ellis Ross de Black-ish serraient fort leurs trophées pour les photographes.

Les stars du grand écran, du petit écran et des écrans numériques ont rejoint leurs co-vedettes et leurs collègues et se sont éclatées jusqu'au petit matin.

