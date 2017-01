Matt Damon et Ben Affleck voulaient rendre hommage à Robin Williams pour son aide : "On pensait avoir le temps"

Et dire que cela fait presque 20 ans que Matt Damon et Ben Affleck se sont fait connaître à Hollywood avec leur premier film à succès, Will Hunting. Et il est encore plus difficile de croire que leur partenaire dans le film et acteur légendaire Robin Williams n'est plus parmi nous depuis plus de deux ans.

Matt Damon, qui a produit Manchester by the Sea, nominé cette année dans la catégorie Meilleur film dramatique aux Golden Globes, a parlé à Ryan Seacrest sur le tapis rouge dimanche soir, et a eu des propos nostalgiques envers son ami disparu.

"Oh, mec, [j'ai] beaucoup de bons souvenirs de Robin Williams. Et Ben a dit récemment que c'est bizarre car on a toujours eu l'intention, on voulait vraiment lui rendre hommage", a expliqué Matt. "Et on pensait avoir le temps de le faire et il nous a quittés si brutalement, on a réalisé qu'on n'aurait plus jamais l'occasion de le remercier pour cette chose incroyable qu'il a faite pour nous."