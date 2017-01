Golden Globes 2017 : tout ce que vous n'avez pas vu à la télé

Star parmi les stars : quand Brad Pitt a fait une apparition-surprise sur scène, Sophie Turner et Maisie Williams , les deux copines de Game of Thrones et dans la vie ont perdu tous leurs moyens. "C'est Brad Pitt. C'est Brad Pitt", s'est exclamée Sophie, tandis que Maisie ajoutait : "On adore Brad !"

Des amis qui se soutiennent : après que "Can't Stop the Feeling" de Justin Timberlake a perdu le Golden Globe de la Meilleure chanson originale au profit de "City of Stars" de La La Land, on a vu le chanteur en pleine conversation avec Pharrell Williams à l'extérieur de la salle du Beverly Hilton. Les deux stars semblaient discuter à voix basse.

