Retour sur les meilleures blagues de Jimmy Fallon sur les élections américaines (entre autres) aux Golden Globes 2017

Après le monologue, la cérémonie s'est concentrée sur les films (les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes... vous avez compris), mais Jimmy Fallon a réussi à balancer quelques piques à chaque fois qu'il a pu. Il s'est ainsi moqué de notre chère Mariah Carey , qui a connu un problème technique pendant son concert du Nouvel An à New York : "Je viens d'avoir Mariah Carey au téléphone et elle pense que Dick Clark Productions a saboté mon monologue."

Qu'il l'ait improvisé ou non (on rigole : le monologue était totalement préparé), il a fait rire tout le monde. Parfois aux dépens du collège électoral : "Voici les Golden Globes, un des rares endroits aux États-Unis qui respecte le vote populaire." Parfois aux dépens de l'année 2016 : "Manchester by the Sea est nominé pour cinq récompenses. Rappelez-vous, Manchester by the Sea est la seule chose en 2016 plus déprimante que 2016."

Le présentateur du Tonight Show avait la tâche ardue de lancer la saison des récompenses 2017, et il ne s'est pas raté. Jimmy n'en était pas à sa première, puisqu'il avait déjà officié lors des Emmy Awards 2010, mais l'humoriste avait pour mission de commencer l'année en beauté. Et on peut dire qu'il a su gérer la pression de main de maître.

