Les 7 moments chocs des Golden Globes 2017

7. Ricky Gervais n'a manqué à personne : finalement, les plus grandes stars hollywoodiennes peuvent se féliciter les uns les autres sans faire preuve d'autant de dérision aux Golden Globes. Bien que l'humour de Gervais soit redoutable, il y est allé si fort l'an dernier que certains invités ont préféré ne pas revenir cette année. Alors, en 2017, la Hollywood Foreign Press Association et NBC ont choisi Jimmy Fallon en mode festif — c'est-à-dire dans son élément — comme présentateur, et il nous a offert une soirée charmante, rapide, agréable avec un numéro impeccable pour démarrer et assez de blagues politiques pour plaire à la foule (enfin, tout le monde à part Meryl Streep).

6. Meryl Streep fait twitter l'Amérique : l'actrice a annoncé qu'elle avait perdu sa voix, mais c'était loin d'être le cas. En acceptant le prix Cecil B. DeMille pour l'ensemble de sa carrière après une présentation sensationnelle par sa covedette de Doute, Viola Davis , et un montage ahurissant d'une interprétation parfaite après une autre, l'actrice nominée un nombre record de 30 fois aux Golden Globes a saisi cette chance pour parler de politique au lieu de revenir sur sa glorieuse carrière. Et elle n'a pas fait que des blagues. Sans nommer personne, Streep a exprimé son inquiétude pour le futur de la liberté de la presse et a insisté sur l'importance de l'art, en commençant par les gens dans la salle, dans une société diverse et intégrante. Elle a ponctué sa propre frustration, sa colère et son espoir en citant feu son amie Carrie Fisher : "Prends ton cœur brisé et fais-en de l'art." Merryl a d'ailleurs assisté aux funérailles de Fisher la semaine dernière.

5. La victoire d'Elle : Et les Globes étaient un peu francophiles aussi. Elle, un film sur une femme singulièrement calculatrice, astucieuse et énigmatique qui élabore un complot pour se venger de l'homme qui l'a agressée sexuellement, a été nommée Meilleur film étranger — et ensuite, Isabelle Huppert , qui a été qualifée de "meilleure actrice vivante" au cours de plusieurs conversations, a renversé Natalie Portman dans Jackie (un autre portrait saisissant d'une femme énigmatique) comme Meilleure actrice dans un film dramatique.

Pour terminer la victoire des Anglophones, la Hollywood Foreign Press Association a nommé The Crown Meilleure série dramatique et Claire Foy Meilleure actrice. Ils ont utilisé leur carte "faisons honneur à une nouvelle série" en récompensant la série dramatique et extravagante de Netflix sur les premières années de la Reine Elizabeth II au trône.

L'imbattable Sarah Paulson et The People v. O.J. ont gagné, mais les frissons du thriller The Night Manager, basé sur un roman de John le Carré , tout comme le gardien de nuit lui-même, avaient trop de charme pour qu'on y résiste.

4. Les Anglais contre O.J. Simpson : La Hollywood Foreign Press a été reconnue coupable d'anglophilie éhontée dimanche soir. Rien que pour entendre son discours, on a été ravis de voir Hugh Laurie remporter le prix de Meilleur acteur dans un second rôle à la télé pour The Night Manager lors d'une cérémonie qu'il a qualifiée avec humour "des derniers Golden Globes de l'histoire". Mais son triomphe était accompagné d'une touche de choc et de déception, car cela voulait dire que Sterling K. Brown ne gagnait pas pour avoir enfilé le costume du procureur Christopher Darden dans The People v. O.J. Simpson: American Crime Story. Non seulement cela, mais Tom Hiddleston a également écrasé Courtney B. Vance , qui incarnait Johnnie dans la série qui a fait le plus parler en 2016, en remportant le prix du Meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm.

3. La La Land vit un rêve : Bien que les Oscars pourraient faire un autre choix — surtout après que l'ensemble des acteurs dans cet hommage signé Damien Chazelle à Los Angeles, à l'âge d'or des comédies musicales hollywoodiennes et au pouvoir de l'amour n'a pas été nominé aux SAG Awards — les sept prix de La La Land aux Golden Globes, le plus grand gagnant de la soirée, sont un coup de chapeau. Emma Stone et Ryan Gosling ont remporté le prix de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie, Damien Chazelle a été récompensé pour son travail de directeur et de scénariste, la musique du film et la chanson "City of Stars" ont aussi gagné, et le film a été élu Meilleure comédie musicale ou comédie.

2. Moonlight peut aller se coucher : À part cette grande victoire, l'un des plus grands moments chocs de la soirée a été le fait que Mahershala Ali n'ait pas remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation d'un dealeur de drogue qui prend le fils d'un de ses clients sous son aile. L'acteur, plus connu pour ses rôles dans House of Cards et Luke Cage, n'a pas arrêté d'être encensé par les critiques, il a aussi remporté une nomination aux SAG Awards et il semblait être l'un des choix les plus probables pour les Oscars. À sa place, c'est Aaron Taylor-Johnson qui est arrivé de nulle part — même sa nomination a été critiquée — et a remporté le prix. Il n'est même pas nominé aux SAG Awards ! C'est vrai que l'acteur britannique nous offre une interprétation terrifiante (en plus d'être complètement méconnaissable) en incarnant un tueur sans pitié dans Nocturnal Animals de Tom Ford , mais personne ne s'attendait à cela. Pas même Aaron Taylor-Johnson.

De plus, il a réussi à garder la surprise sur sa venue et a été accueilli par une salve d'applaudissements et le cri de plus d'une jeune femme s'écriant : "On t'aime, Brad !" Le niveau d'excitation était presque loufoque, vu la raison de son retour comparé à d'autres ovations, mais l'acteur semblait très touché. C'était un moment presque impossible à ne pas apprécier.

