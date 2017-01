Les pires tenues des Golden Globe Awards 2017 : Carrie Underwood, Priyanka Chopra, Felicity Jones et bien d'autres encore !

Après avoir passé des heures à se coiffer et se maquiller, personne ne veut finir sur la liste des looks ratés. On comprend. Mais parfois, il faut se rendre à l'évidence. Les silhouettes mal ajustées, les coupes peu flatteuses et les tenues modestes ne marchent pas. Carrie Underwood , Felicity Jones et Priyanka Chopra sont quelques-unes des malheureuses stars qui ont raté le coche cette année.

La saison des remises de prix de prix hollywoodiennes 2017 a commencé dimanche soir avec les Golden Globe Awards . Et évidemment, on était là pour passer le tapis rouge au peigne fin. Qu'elles arborent des looks osés ou des robes de princesse, les célébrités doivent respirer la confiance pour s'imposer sur le tapis rouge. C'est ce qu'on attend, ainsi que le reste du monde. Et on a vite fait de les critiquer, alors la pression est énorme. Et bien que certaines stars nous ont éblouies, d'autres ont laissé à désirer.

