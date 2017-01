"On était des femmes très riches qui habitaient à Beverly Hills", a expliqué Davis en parlant de leur mise en scène élaborée. "On croulait sous les diamants, on avait toutes les deux des chihuahuas dans nos bras et on parlait de la nourriture qu'on mangeait et du vin qu'on buvait et de ce qu'on faisait la journée et du fait que nos maris nous achetaient des diamants et nous adoraient..."

"J'ai grandi dans un environnement d'une violence extrême. Mon père était alcoolique", a déclaré Davis dans l'épisode diffusé jeudi 5 janvier sur Bravo. Mais Dolores et Viola ne s'amusaient pas à la dînette normale, non, elles faisaient semblant d'être deux femmes riches de Beverly Hills appelées Jagee et Jaja (l'orthographe n'est pas confirmée).

Viola Davis a toujours parlé ouvertement de son enfance, mais l'actrice nominée aux Oscars et lauréate d'un Emmy Award s'est confiée encore plus au présentateur James Lipton lors de son passage sur le plateau de l'émission Inside the Actors Studio. Davis, dont la prestation dans Fences fait le buzz, a révélé que sa sœur Dolores et elle se mettaient à jouer à la dînette quand le bruit montait entre ses parents.

