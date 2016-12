Lindsay Lohan pousse pour faire Lolita malgré moi 2 : "J'ai déjà écrit un traitement"

Quant aux amours ? Elle n'a pas abordé le sujet, mais elle a admis : "Je suis tombée amoureuse de moi-même, et c'est la chose la plus importante qui me soit arrivée."

Pour l'anniversaire des 10 ans du film en 2014, elle avait parlé à Time Out London : "Les gens adorent le film, comment faire mieux ? J'étais avec [l'auteur] Tina Fey l'autre jour et j'ai dit : «Il faut faire un autre Lolita Malgré Moi, comme une version plus âgée où elles sont toutes mères au foyer et elles trompent leur mari.» Ce serait très drôle. Je vais harceler Tina pour qu'elle l'écrive."

"J'essaye très dur que Lolita Malgré Moi 2 se fasse, mais ce n'est pas entre mes mains", a-t-elle dit. "Je sais que Tina Fey et Lorne Michaels et tous ceux à Paramount sont très occupés. Mais je vais continuer de forcer et de pousser jusqu'à ce qu'on le fasse."

