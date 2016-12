Ashley Greene est fiancée ! Regardez la star de Twilight vivre la "plus belle" des demandes en mariage

"Je te promets de te faire sourire le restant de nos jours. Tu me complètes de manières que je ne pensais pas possible", a partagé Paul sur Instagram. "Je t'aime plus que tout au monde et je suis ravi de faire ce prochain pas dans la vie avec toi ! #foreverlove #mafuturfemme #EllevaêtreuneKhoury."

A photo posted by Ashley Greene (@ashleygreene) on Dec 29, 2016 at 7:11pm PST

"C'est le moment le plus magnifique que j'aurais pu espérer. Tu as fait de moi la femme la plus heureuse et chanceuse du monde", a dit la star de Twilight sur Instagram. "J'ai hâte de te montrer mon amour incommensurable et inéluctable pour le restant de nos jours. #fiancés #amourdemavie #futurmari."

A video posted by Ashley Greene (@ashleygreene) on Dec 29, 2016 at 2:21pm PST

