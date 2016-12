Pink accouche de son deuxième bébé avec Carey Hart

Et de continuer en rigolant : "J'ai l'impression d'avoir deux enfants maintenant. J'aimerais en avoir un troisième. Non, je veux dire que Carey Hart est un mari formidable et un très bon père, mais il est aussi comme un deuxième enfant."

A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:31pm PST

Il se trouve que le couple a toujours voulu prénommer leur fils Jameson. Dans une interview de 2010 avec Access Hollywood, Pink expliquait : "Mon père s'appelle James, et mon frère s'appelle Jason. [Carey et moi] sommes tous les deux irlandais, le deuxième prénom de Carey est Jason, et Jameson... On aime le whisky. Alors c'est tout trouvé."

Pink a accouché d'un petit garçon appelé Jameson Moon Hart le 26 décembre 2016 et a annoncé la venue au monde de son bébé sur Instagram. L'interprète de "Just Like Fire" et son mari, Carey Hart , ont également une fille de 5 ans appelée Willow Sage Hart ensemble.

