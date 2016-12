Miley Cyrus montre son cadeau de Noël de Liam Hemsworth

Elle a ajouté : "Mes parents ont toujours pensé que Noël, c'était pour les autres, et j'espère que votre cœur vous dictera la même chose ! @HappyHippieFdn , c'est ce pour quoi je suis le plus reconnaissante cette année, car cela donne un sens à ma vie. Sans ça, je me sentirais perdue et inutile sur cette planète ! Merci à tous ceux qui soutiennent notre mission, et j'espère que tout le monde passera une fête, quelle que soit celle que vous célébrez, magique et heureuse. @Célébrerl'AmourChaqueJour."

"Appelez-moi le Grinch, mais Noël me rend toujours très triste. C'est rempli d'excès et de cupidité... J'espère que tout le monde donne le cadeau d'amour et d'acceptation cette année, non seulement à leur famille, mais à ceux dans le monde qui n'ont pas tout ce qu'ils voudraient à cause des circonstances injustes de la vie."

