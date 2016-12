Le Noël d'Orlando Bloom avec Katy Perry se termine avec de la chantilly en pleine poire

Quelques jours avant de s'envoler pour le Wyoming, Katy et Orlando se sont habillés en Père et Mère Noël pour rendre visite à un hôpital pour enfants de Los Angeles. Ils ont pris des photos avec les enfants et, selon un porte-parole de l'hôpital : "Ils ont aussi rendu visite à plusieurs patients qui étaient trop malades pour quitter leur chambre, dont un mégafan qui a eu la surprise d'entendre Katy et Orlando lui chanter Joyeux anniversaire en duo."

A video posted by orlandobloom (@orlandobloom) on Dec 26, 2016 at 8:23pm PST

Comme à Thanksgiving, Bloom a fêté Noël avec sa copine et sa famille. Cette fois, le couple est allé à Jackson Hole, dans le Wyoming. Bien qu'ils pouvaient se promener et voir un tas de choses en ville, ils ont décidé de rester à la maison et de passer du temps en famille.

A video posted by KATY PERRY (@katyperry) on Dec 26, 2016 at 8:04pm PST

