Carrie Fisher de Star Wars meurt à 60 ans

En 1985, elle découvre qu'elle est bipolaire et après être devenue clean, elle milite pour la santé mentale. Elle met sa carrière d'actrice de côté et se concentre sur l'écriture de livres — dont Wishful Drinking et Surrender the Pink — avant de reprendre les traits de la princesse Leia dans Le Réveil de la force en 2015.

Ses problèmes de drogues sont très connus. Elle parle sans détour d'avoir essayé la marijuana à 13 ans et d'avoir enchaîné avec d'autres drogues comme la cocaïne et le LSD avant ses 21 ans. Elle parle en détails de son addiction dans le best-seller de 1987, Postcards From the Edge, adapté par la suite au cinéma sous le titre Bons Baisers d'Hollywood avec Meryl Streep dans le rôle principal.

Elle enchaîne avec les deux suites de La Guerre des étoiles et revient à la saga en 2015 dans Le Réveil de la force. Fisher joue dans d'autres films entre-temps : The Blues Brothers, L'Homme à la chaussure rouge, Hannah et ses sœurs et Quand Harry rencontre Sally.

Fille de Debbie Reynolds et d' Eddie Fisher , elle quitte Hollywood pour faire des études à la Central School of Speech and Drama de Londres. Mais un an plus tard, elle est à nouveau attirée par les plateaux de cinéma et fait ses débuts dans le film Shampoo en 1975. Deux ans plus tard, à 19 ans, elle décroche le rôle de la princesse Leia dans le tout premier volet de la célèbre saga de science-fiction.

L'actrice Anna Akana avait pris le même vol et a parlé de cette situation tragique sur Twitter. L'équipage du vol United et plusieurs passagers à bord "se sont empressés de lui venir en aide". Les docteurs et infirmiers lui ont administré les premiers soins et ont fait tout leur possible pour lui sauver la vie.

