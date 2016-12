Keke Palmer célèbre Noël avec une flash mob sur la musique de "Joy to the World''

"Ça change toute l'humeur. Il ne se passe rien de spécial, et tout d'un coup, vous vous mettez à taper des mains et à suivre le mouvement", a résumé un témoin de la scène. "On ressent vraiment l'esprit de Noël !"

À mesure qu'elle dansait, de plus en plus de danseurs se sont mis à la rejoindre, jusqu'à ce que toute sa bande danse et donne le sourire à tous les gens présents.

Vêtue d'un pantalon doré et d'une veste rouge et blanche très flashy, Keke est arrivée avec un boom box avant d'appuyer sur play et d'enchaîner avec une chorégraphie très hip-hop sur la chanson "Joy to the World".

