Johnny Depp demande 100 000 $ de sanctions juridiques à Amber Heard au sein des procédures de divorce

"(1) Amber veut maintenir l'attention des médias et ainsi préserver sa propre importance, et (2) Amber veut obtenir un accord qui lui est plus favorable que celui qu'elle a précédemment négocié", disaient les documents.

En réponse, l'avocat de Heard, Pierce O'Donnell , a dit à E! News : "Après ses échecs récents au box-office, je suis content que Johnny Depp semble avoir redécouvert son sens de l'humour avec cette demande risible", a-t-il dit. "Ce n'est qu'une tentative par M. Depp et son équipe de ne pas payer à ma cliente l'argent qu'il lui doit. Nous nous réjouissons de gagner au tribunal, et de donner aux enfants malades et aux femmes dans le besoin l'argent que M. Depp leur refuse."

