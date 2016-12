Blac Chyna, soûle, frappe Rob Kardashian : de nouveaux détails accablants sur leur couple

Ce n'est pas la première fois que Chyna attaque un amant. Dans un texto fuité détaillant ses problèmes avec Rob, elle avait écrit : "Je ne veux pas le traiter comme Tyga , mais je le ferai. Je vais pas me gêner pour le gifler." Et selon la source, Rob devrait faire attention à Chyna : "Il est une victime, et elle se sert de lui."

E! News a depuis appris que la dispute était devenue physique avant que Chyna ne quitte la maison. "Elle le frappait dans le dos et aux bras, et était dans une rage éthylique", a dit une source. Le petit ami de Kris Jenner , Corey Gamble , a interrompu la dispute et a "arraché Chyna de Rob".

Ce week-end, Blac Chyna a expliqué sur son compte Snapchat que quelqu'un s'était "introduit" sur son compte Instagram et postait des nouvelles à sa place. Le hacker supposé, dont l'identité n'a pas encore été révélée, a ainsi publié 18 captures d'écran de différents SMS. Les conversations entre Blac Chyna et son avocat Walter Mosley , l'acteur Jaden Smith et son ami Treasure ont tous un point en commun : la star de télé-réalité y dénigre son fiancé, Rob Kardashian , et sa célèbre famille.

